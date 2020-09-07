РИАМО - 7 сен. В День города Москвы поезда Центральной ППК перевезли более 1 миллиона пассажиров, самыми популярными направлениями в этот день были Ярославское, Казанское и Горьковское, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Больше всего пассажиров поезда ЦППК перевезли в День города по Ярославскому направлению. На электропоездах проехали 212,5 тысячи пассажиров. Вторым по полярности стало направление Казанское, которым воспользовались 180,4 тысячи человек. Третьим по популярности стало Горьковское направление, по которому проехали 148,1 тысячи человек.

«Наименее популярно Киевское направление, на нем было отправлено – 58,5 тысячи пассажиров», – уточняется в сообщении.

С 12 мая в общественном транспорте обязательно нужно носить маски и перчатки. Купить средства индивидуальной защиты можно в билетных кассах на станциях компании и у кассиров-контролеров во время поездки.

День города в Москве в этом году отмечали 5 и 6 сентября.