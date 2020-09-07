РИАМО - 7 сен. Жилой дом для переселения по программе реновации введут в эксплуатацию в следующем году на территории района Хорошево-Мневники в столице, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Жилой дом на 246 квартир для переселения по программе реновации введут в следующем году в районе Хорошево-Мневники по адресу улица Генерала Глаголева, владение 5, корпус 1», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Жилой дом будет двухсекционным монолитным, переменной этажности. Строительство здания ведется по индивидуальному проекту. Фасады здания облицуют клинкерной плиткой. Балконы застеклят.

В доме будет 246 квартир: 72 – однокомнатные, 104 – двухкомнатные, 70 – трехкомнатных. Общая площадь квартир составит 14 574 квадратных метра. Четыре квартиры предусмотрены для маломобильных людей. В них будет увеличена ширина коридоров и дверных проемов, установлена специальная сантехника.