РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 сен. В Балашихе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего пешехода, он получил телесные повреждения различной степени тяжести, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Авария произошла в понедельник в 10:10 недалеко от дома №31 по улице Заречная.

«Водитель автомашины Nissan Juke, двигаясь по улице Заречная со стороны улицы Трубецкая в направлении улицы Объединения в районе дом №31, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который выбежал на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей вне зоны пешеходного перехода слева направо по ходу движения автомашины. В результате ДТП девятилетний пешеход получил телесные повреждения различной степени тяжести», – говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД просят родителей при переходе проезжей части не допускать спешки, объяснять ребенку свои действия, обращать внимание юного участника дорожного движения на правила безопасного поведения вблизи проезжей части.

«Строго соблюдайте правила дорожного движения и помните, что личный пример – самая доходчивая форма обучения!» – добавляется в сообщении.

Госавтоинспекторы также призвали водителей быть предельно внимательными при передвижении в местах возможного появления детей (спортивные, детские площадки, парки, скверы, дворы и так далее), при обнаружении маленьких участников дорожного движения, играющих вблизи проезжей части, необходимо двигаться со скоростью, позволяющей в случае их неожиданного выхода на дорогу предотвратить дорожно-транспортное происшествие.