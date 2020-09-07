РИАМО - 7 сен. Благодаря Госадмтехнадзору Московской области за лето в регионе устранили свыше 150 нарушений при проведении земляных работ, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Госадмтехнадзора Подмосковья.

«Наибольшее количество было устранено в городских округах Балашиха, Истра, Красногорск, Солнечногорск, Подольск, Серпухов, Ленинский», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Ведомство проверило наличие ордера и сроки производства работ, восстановление благоустройства территории по окончании земляных работ, строительства и ремонта.