РИАМО - 7 сен. Уже в понедельник вечером погода в Московском регионе резко ухудшится, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Завтра погода испортится окончательно. Холодный фронт принесет пасмурную погоду, дожди, ветер. Показатели термометра рухнут до 13-18 градусов в течение суток и ночью, и днем. То есть буквально за сутки мы перенесемся из лета в осень», - сказал Тишковец.

Он отметил, что данные показатели температуры – норма для сентября.

Среда, четверг и пятница будут в тылу циклона, сохранится неустойчивость, возможны кратковременные дожди ночью 7-12 градусов, днем – 13 – 18 градусов. В четверг будет очень низкое давление – 733 миллиметра ртутного столба», - добавил Тишковец.

С наступлением выходных в регион придет антициклон. Ночью температура воздуха составит 5-10 градусов, а днем — 15-20 градусов. ​