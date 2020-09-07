РИАМО - 7 сен. Сталинские высотки начали строить 7 сентября 1947 года, когда столице исполнилось 800 лет, их должны были возвести восемь, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Они полностью изменили архитектурный облик города и обозначили послевоенный статус — столицы державы-победительницы», - говорится в сообщении.

Ранее, 13 января, того же года, Совет министров Советского союза принял постановление «О строительстве в городе Москве многоэтажных зданий». Тогда и было принято решение о строительстве высоток.

По документу в столице с 1947–1952 года планировали построить восемь монументальных строений. Но всего построили семь.