РИАМО - 7 сен. Компания «Ростелеком» занимается совершенствованием программы для онлайн-голосования, чтобы граждане не могли проголосовать дважды, сообщил член Центральной избирательной комиссии РФ Антон Лопатин.

Более 30 человек смогли проголосовать дважды в ходе голосования по поправкам в Конституцию. Дистанционная форма голосования по поправкам была доступна жителям Москвы и Нижегородской области.

«Двойное голосование — это когда человек проголосовал вначале электронно-дистанционно, а потом пришел на свой избирательный участок и проголосовал дважды. <...> Всех тех, кто так поступил за Общероссийское голосование (по поправкам к Конституции - ред.), мы обнаружили 35», — сказал Лопатин.

Он отметил, что при этом 25 из них стали известны еще в дни голосования, позже были выявлены еще около 10 человек. За такое правонарушение предусмотрено административное наказание.

«Мы думаем о том, чтобы эту систему развивать, чтобы это было более удобно. И было понятно, голосовал человек или нет», — отметил Лопатин.

По его словам, компания-разработчик «Ростелеком» продолжает работу по совершенствованию программы.

«Базовые подходы, которое уже применялись в предыдущем голосовании (по поправкам к Конституции - ред.), неизменны. Конечно, нет предела совершенству. <...> Две принципиальные вещи — сохранение тайны голосования и доверие общества», — добавил Лопатин.

В России 13 сентября пройдет Единый день голосования. Электронное дистанционное голосование будет применяться на довыборах депутатов Госдумы РФ по Ярославской и Курской областям. Также в Москве будут работать цифровые участки, где смогут проголосовать жители тех регионов, где проходят региональные выборы.​