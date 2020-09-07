РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 сен. Готовность городского округа Люберцы к предстоящему осенне-зимнему периоду составила 100%, сообщил журналистам глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«До 20 сентября в региональное министерство энергетики будет направлен полный пакет документов для получения паспорта готовности муниципального образования», - сказал Ружицкий.

Он уточнил, что к работе в осенне-зимний период полностью подготовлены все 88 объектов социальной сферы, пять объектов физкультуры и спорта, 11 учреждений здравоохранения и 12 учреждений культуры.

Готовность многоквартирных домов, котельных, водозаборных узлов, водонапорных и канализационных станций, сетей тепло- и водоснабжения также на сегодня составляет 100%. В городском округе создан необходимый запас резервного топлива.