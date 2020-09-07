РИАМО – 7 сен. Социальная сеть «Одноклассники» запустила второй сезон проекта для неравнодушных родителей #меняволнует, в котором рассказывается о том, как построить гармоничные отношения с детьми и помогать им в сложные моменты, говорится в сообщении пресс-службы соцсети.

В этом году проект стал масштабнее и разностороннее — в нем примут участие множество изданий и телеканалов.

«С 7 по 13 сентября в приложении «Меня волнует» будут проходить трансляции вебинаров и круглых столов от экспертов, а также публиковаться полезные статьи и инструкции. Каждый день будет подниматься актуальная тема, посвященная определенному этапу родительства: от подготовки к рождению ребенка до особенностей воспитания подростков и отношений с взрослыми детьми», - говорится в сообщении.

Соцсеть посещает много людей разного возраста. Они приходят, чтобы обменяться эмоциями с родными и близкими. Часто в социальной сети родители общаются со своими детьми, а для «Одноклассников» важно, чтобы это общение было комфортным для всех. Для этого «Одноклассники» объединились с ведущими СМИ, которые осветят в проекте темы ЭКО, врожденных патологий у детей, сексуального воспитания, травли и буллинга, виртуального мира подростка и киберзависимости, а также конфликта поколений.

Благодаря проекту #меняволнует пользователи получат ответы на самые острые вопросы, которые помогут комфортно общаться родителям и детям как в соцсети, так и за ее пределами.

Все статьи, вебинары и эфиры от СМИ будут доступны в специальном приложении «Меня волнует», чтобы пользователям «Одноклассник​ов» не приходилось собирать разрозненную информацию на разных сервисах. Приложение станет своеобразной семейной азбукой, которая раскроет современные проблемы отцов и детей.

Все темы сгруппируют по блокам: «Рождение ребенка», «Здоровье малыша», «Дошкольное воспитание», «Ребенок в большом городе», «Виртуальный мир подростка», «Первая любовь», «Конфликт поколений».

В каждом из блоков пользователи найдут полезные материалы от газеты «Коммерсантъ», журналов «Мел» и TJournal, издания «Такие дела», портала Дети.Mail.ru, сайта «Канобу» и других. Также они смогут отслеживать расписание вебинаров и круглых столов, которые пройдут в прямом эфире «Одноклассников» с участием телеканалов «Доктор», «Дождь», «Москва 24», издания «Известия», сервиса видеоконсультаций с психотерапевтом «Ясно» и сайта «ТравлиNet».

Своим мнением о том, как не потерять связь поколений, разговаривать с детьми на сложные темы, и не ранить чувства подростков, для проекта #меняволнует также поделились Елена Темникова, Юлия Савичева, Гарик BURITO, секс-просветительница Татьяна Никонова, блогеры Светлана Краснякова, Виктория Очень Добрая, Полина Шейнер, Ирина Ушакова.​