РИАМО - 7 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность состояния экономики для дальнейшего развития региона и отметил, что в Подмосковье сделают все необходимое для создания новых рабочих мест, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Губернатор провел совещание с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

«Надеемся, что экономика, наши предприятия восстановятся. Мы сделаем все для создания новых рабочих мест», - сказал Воробьев.

Он особо подчеркнул, что определяющее значение для развития региона имеют состояние экономики и привлечение инвестиций.

Ранее губернатор отмечал, что после пандемии коронавируса доходы бюджета восстанавливаются. В регионе также необходим доходчивый алгоритм работы по привлечению инвесторов.