РИАМО - 7 сен. Москвичам напомнили о правилах передвижения на велосипеде в черте города, образовательный видеоролик опубликовали на YouTube.

«Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» вместе с проектом по развитию велокультуры Let's bike it! сделали видео о том, как безопасно ездить по городу на велосипеде. Крутите педали ответственно!» — говорится в описании видео.

Главные герои видео показали москвичам, что ездить на велосипеде необходимо по велодорожкам. При этом нужно двигаться в правильном направлении. Если велодорожки нет, то следует ехать по правой стороне проезжей части, уделив особое внимание открывающимся дверям и припаркованным машинам.

При крайней необходимости можно выехать на тротуар. Но и здесь следует вести себя воспитанно: не передвигаться с высокой скоростью, не сигналить громко.

Как уточнил представитель пресс-службы сервиса «Яндекс.Еда», «Яндекс» распространит видео и среди курьеров, сотрудничающих с этой службой доставки. 90% из них уже используют для доставки велосипеды.

Сейчас жители столицы могут покататься на велосипедах по всему городу, начиная от набережных Москвы-реки и заканчивая зелеными зонами в лесах. Всего в столице доступно 69 километров велодорожек.