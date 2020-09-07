РИАМО - 7 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение привести в надлежащее состояние санузлы в школах региона, он подчеркнул, что они должны соответствовать необходимым требованиям, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

В понедельник Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства и главами муниципалитетов.

«Мы строим школы, уделяем внимание качеству образования, стараемся сделать школьное питание доступным и вкусным – это очень важно. Санузлы в школах также должны соответствовать необходимым требованиям. Это – культура и гигиена», - сказал Воробьев.

В этом году подмосковные школы приняли 950 тысяч ребят. Учебный год начался для школьников в очном формате.