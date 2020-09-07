РИАМО - 7 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что перед властями региона стоит задача внедрить проект «Умная платежка», сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

В понедельник Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства и главами муниципалитетов, на котором обсудили услугу «Умная платежка», которую запустили в регионе. Данное приложение позволяет досконально разобраться - сколько, за что и кому житель платит за ЖКУ. С помощью него можно онлайн и без комиссии оплатить все услуги. Проект ранее стартовал в Можайске, Химках и Красногорске и сейчас становится доступным практически для всех клиентов МособлЕИРЦ.

«Умная платежка» - это документ, который приходит в электронном виде или его можно открыть на портале и получить информацию, она («Умная платежка» - ред.) исключает ошибки и недоразумения. Платформа готова, приложение есть. Наша задача – этот проект внедрить», - сказал Воробьев.

Новый цифровой проект — личный кабинет клиента «МособлЕИРЦ Онлайн», разработанный ПАО «Интер РАО» совместно с правительством Московской области, — становится доступным для жителей всего Подмосковья. Сервис дает возможность моментально убедиться в справедливости и точности расчетов, увидеть подробную детализацию по любой из услуг: объем потребления, тариф и норматив, задолженности, льготы и оплаты, правила и формулы, по которым произведены начисления.

Как отметил генеральный директор ООО «МособлЕИРЦ» Олег Савельев, это и есть та самая «умная платежка», которая позволяет быстро получать достоверную информацию, экономя время и ресурсы.