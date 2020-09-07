РИАМО - 7 сен. Более 4 тысяч приемных семей насчитывается в Подмосковье, из них 260 семей создали в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«С начала года органы опеки и попечительства министерства образования Московской области устроили в замещающие семьи 1305 детей-сирот», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что особое внимание в регионе уделяется подготовке будущих приемных родителей, потому что часто во время процесса усыновления они нуждаются в помощи и консультации специалистов.

«У нас такая возможность дается всем желающим – в регионе работает 73 школы приемных родителей. С начала года в них прошли обучение 1338 человек. Что важно – это помощь совершенно бесплатная», – подчеркнула Каклюгина.

На территории Московской области проживает более 24 тысяч детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей. Более 15 тысяч из них воспитываются в опекунских и приемных семьях. Около 8 тысяч детей живут в семьях усыновителей.