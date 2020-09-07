РИАМО - 7 сен. В единый день голосования 13 сентября наблюдатели будут работать на всех цифровых участках в Москве, 8 сентября в Общественной палате РФ начнется их обучение, сообщила заместитель председателя Координационного совета Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием, исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алена Булгакова.

Всего в Москве будут работать 30 цифровых участков, где смогут проголосовать жители тех субъектов РФ, где проходят региональные выборы.

«Наблюдатели будут присутствовать на всех 30 цифровых участках», - сказала Булгакова.

Она отметила, что уже 8 сентября на площадке Общественной палаты РФ начнется их обучение.

«Мы стараемся, чтобы наши наблюдатели были квалифицированными», - заключила Булгакова.

Единый день голосования состоится 13 сентября. Выборы разного уровня пройдут в 83 российских регионах. ​