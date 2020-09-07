РИАМО - 7 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства и главами муниципалитетов обратил внимание на то, что запросы жителей должны быть приоритетом работы органов власти, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«Губернатор подчеркнул необходимость главам муниципалитетов поддерживать постоянный диалог с людьми», — говорится в сообщении.

Кроме того, благоустройство в Подмосковье также должно проводиться с учетом пожеланий жителей.

«Прошел Всероссийский конкурс лучших проектов по комфортной городской среде по программе президента. В этом году семь заявок от Подмосковья стали победителями - Звенигород, Озеры, Бронницы, Истра, Чехов, Лобня, Орехово-Зуево. Я прошу внимательно подойти к организации этой работы и делать все не только достойно, но и с учетом мнения жителей», - подчеркнул Воробьев.

Губернатор также отметил важность обустройства территории железнодорожных станций и новых транспортных развязок. По его словам, когда в регионе строят объекты и запускают общественные пространства, все сопутствующее должно быть в приоритете.