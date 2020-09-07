РИАМО - 7 сен. В столице 6 сентября воздух прогрелся до плюс 25 градусов, а в Московской области — до плюс 26-27 градусов, этот день стал самым теплым с начала осени, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В ближайшие пять суток днем температура воздуха не превысит 20 градусов. Не исключено, что 6 сентября останется самым теплым в текущей осени», — отмечается в материале.

За прошедшие 30 лет температура воздуха после 10 сентября превышала отметку в 25 градусов только пять раз. В 2019 году 11 сентября было плюс 26,5 градусов.

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