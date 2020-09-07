РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 сен. С 5 сентября изменилась схема движения маршрута Мострансавто №1232 Люберцы (микрорайон «Люберцы-2015») – Москва (метро «Выхино»), доставляющего жителей Люберец к станции столичного метро «Выхино», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Ранее автобусы выполняли рейсы по полному и сокращенному вариантам маршрута, а сейчас осуществляют транспортную работу только по полному - через станцию метро «Некрасовка», что позволяет сократить интервал движения и увеличивает скорость сообщения жителей микрорайона Зенино на участке «Школа» – метро «Некрасовка».

«Вместо участка пути от поворота на улицу Липчанского до выезда к станции метро «Лухмановская» автобусы начали курсировать до метро по Покровской улице и Проектируемому проезду, дом №45», - говорится в сообщении.

До остановочных пунктов на улицах Липчанского, Рождественской и 8 Марта пассажиры по-прежнему смогут добраться на транспортных средствах маршрута №1225 Люберцы (улица Вертолетная) – Люберцы (Комсомольский проспект) – Москва (метро «Новокосино»), на котором также прекращается работа по сокращенному маршруту (Люберцы (улица Вертолетная) – метро «Некрасовка»).

В транспортной работе задействовано 30 автобусов большого класса. Оба маршрута обслуживаются МАП № 1 города Люберцы по регулируемому тарифу. Пассажирам доступен проезд по социальным картам жителя Московской области и москвича, также можно оплатить поездку транспортными картами «Стрелка», банковскими картами и гаджетами с NFC-чипом.

С 12 мая в Подмосковье действует масочный режим, согласно которому пассажиры общественного транспорта обязаны носить медицинские маски или респираторы.