РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 7 сен. В поликлиниках микрорайона Авиационный и села Растуново с 12 сентября можно будет сделать прививку от гриппа, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

«С 12 сентября в поликлиниках микрорайона Авиационный и села Растуново начинают работать кабинеты вакцинации против гриппа. Часы работы: 8:00-14:00», - говорится в сообщении.

При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Предварительная запись не требуется.