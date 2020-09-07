РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 сен. Два самбиста из Люберец представят городской округ в финале первенства Московской области, который состоится 19 сентября, сообщил председатель спорткомитета администрации Владимир Сурков.

«Люберчане Матвей Киселев и Вадим Тимченко успешно выступили на отборочных соревнованиях на первенстве Московской области по самбо. Состязания прошли 6 сентября во Дворце спорта «Триумф». Ребята завоевали бронзовые медали в своих весовых категориях и получили право представлять округ в финале первенства», - сказал Сурков.

Он добавил, что всего в отборочных состязаниях участвовали 78 спортсменов из 10 подмосковных муниципалитетов. Возраст участников – 11-12 лет.

По словам Суркова, соревнования были организованы с учетом всех требований по недопущению распространения Covid-19.

«Зрители не​ присутствовали​ в зале. Онлайн-трансляция мероприятия была организована в​ аккаунтах Федерации самбо городского округа в соцсетях», - отметил он.

Финал первенства Московской области по самбо среди юношей пройдет в Можайске 19 сентября.