РИАМО - 7 сен. Служба доставки Delivery Club отстранила от работы сотрудника, который напал на подростков в Зеленограде, также сейчас идут поиски еще одного участника драки, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы компании.

Ранее в Сети появилось видео драки между мужчинами и подростками в Зеленограде. Один из мужчин был в форме Delivery Club.

«Действия курьера на видео просто отвратительны, он найден и уже отстранен от работы. Мы в установленном порядке взаимодействуем с правоохранительными органами, а также находимся на связи с родителями подростков, они знают о нашей полной готовности принимать участие в расследовании этой ситуации», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что представители компании также принимают активное участие в поиске второго человека, принимавшего участие в инциденте. ​

Ранее полиция начала проверку информации о нападении на подростков.