РИАМО - 7 сен. На юбилейном Дне города в подмосковном Реутове, празднование которого запланировано на 12 сентября, выступят звезды российской поп-сцены – певицы Zivert и SOYANA, группы «Челси» и «Банд’Эрос», говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Реутов готовится отметить свой 80-ый день рождения. Официальную часть торжества проведут 11 сентября, а основные мероприятия развернутся 12 сентября», - говорится в сообщении.

В этом году главной точкой празднования станет просторная парковка градообразующего предприятия АО «ВПК «НПО машиностроения» у парка «Фабричный пруд».

«Мы долго готовились к этой торжественной дате и приготовили много мероприятий, чтобы порадовать наших жителей. В концертной части программы вас ждут выступления хедлайнера концерта Zivert, певицы SOYANA, а также групп «Банд’Эрос» и «Челси», - сказал Каторов.

12 сентября Zivert исполнит всеми известные и любимые треки – Life, Beverly Hills, Credo, «ЯТЛ», бойз-бенд «Челси» споет хиты «Невеста», «Самая любимая», «Я к тебе не подойду», группа «Банд’Эрос» представит публике песни «Коламбия Пикчерз не представляет», «Манхэттен», «Адьос!».

«Все мероприятия пройдут с соблюдением санитарных норм и социальной дистанции, обязательным для зрителей будет ношение масок при нахождении на площадках мероприятий. При выполнении этих требований мы сможем увидеть выступления как реутовских коллективов, так и приглашенных гостей. Прошу жителей с пониманием и ответственностью подойти к соблюдению правил безопасности, чтобы наш общий праздник принес только положительные эмоции», - добавил градоначальник.