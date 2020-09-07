РИАМО – 7 сен. Фейковые сообщения о голосовании в России 13 сентября начали выявлять в СМИ и социальных сетях, заявил первый заместитель председателя координационного совета ОП РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.
Он отметил, что уже по стране выявлено несколько десятков фейковых новостей, когда якобы от имени кандидатов «распространяется различная ахинея».
«Кроме того, в сети распространяется реклама какой-то альтернативной площадки для подсчета голосов», - заключил Малькевич.
Единый день голосования состоится 13 сентября. Выборы разного уровня пройдут в 83 российских регионах.
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