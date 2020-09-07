РИАМО – 7 сен. Фейковые сообщения о голосовании в России 13 сентября начали выявлять в СМИ и социальных сетях, заявил первый заместитель председателя координационного совета ОП РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.

«Для противодействия распространению фейковой информации, мы начали мониторинг в социальных сетях, в СМИ, в СМИ иностранных агентов. С завтрашнего дня будем доводить наиболее кричащие истории», - сказал Малькевич.

Он отметил, что уже по стране выявлено несколько десятков фейковых новостей, когда якобы от имени кандидатов «распространяется различная ахинея».

«Кроме того, в сети распространяется реклама какой-то альтернативной площадки для подсчета голосов», - заключил Малькевич.

Единый день голосования состоится 13 сентября. Выборы разного уровня пройдут в 83 российских регионах. ​