РИАМО - 7 сен. В Единый день голосования в Москве будут работать 30 цифровых участков для волеизъявления жителей тех регионов России, в которых проходят выборы, сообщил в понедельник председатель координационного совета ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

Единый день голосования состоится 13 сентября. Выборы разного уровня пройдут в 83 российских регионах. ​

«Проходят голосования целого ряда уровней в России. <...> Продолжение электронного дистанционного голосования и голосование на цифровых участках - на 30 участках в Москве, где люди из регионов, где проходят выборы, смогут проголосовать с помощью системы «Мобильный избиратель», - сказал Григорьев.

Он отметил, что за ходом голосования будут следить представители общественности.