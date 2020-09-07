РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 сен. Спортсмены Люберец завоевали серебро и бронзу на межрегиональном турнире по рукопашному бою, посвященном памяти младшего сержанта ВДВ РФ В.В. Князева, сообщил председатель спорткомитета администрации Владимир Сурков.

Соревнования прошли в подмосковном Домодедове 6 сентября.

«Трое наших спортсменов достойно выступили в турнире. Юрию Рогачеву не хватило 1 балла для победы в финале, и он довольствовался серебром, а Ильдар Утимишев и Дарья Андрушой стали обладателями бронзовых наград в своих категориях», - подчеркнул Сурков.

Он также уточнил, что Рогачев боролся в возрастной категории 16-17 лет, Утимишев и Андрушой – в категории 14-15 лет.