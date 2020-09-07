РИАМО - 7 сен. Освещение в вестибюле столичной станции метро «Кленовый бульвар» будет напоминать культуру сетчатой керамики, которая была развита на территории Дьякова Городища в Коломенском, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Строительство станции «Кленовый бульвар» ведется вдоль Коломенской улицы, у примыкания к ней Кленового бульвара. Мастерская Archslon предложила концепцию, в которой станция метро «Кленовый бульвар» будет продолжением культурного контекста района.

«Авторы включили в дизайн традиционные орнаменты, отсылки к народным ремеслам. Например, необычные источники света разработаны для зоны подуличного перехода и подземного вестибюля. Прообразом для них стали мотивы сетчатой керамики. Панели с перфорированным металлом и рассеивателем разбиты на девять типов и комбинируются так, чтобы создать ощущение множества точечных светильников», – рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Он уточнил, что в современном ключе трактуются и элементы сохранившихся исторических построек. Форма наземных вестибюлей является авторским пониманием силуэта перекрытий дворца Алексея Михайловича в Коломенском.

«Фасады вестибюлей облицуют перфорированными панелями, куда встроят точечные светильники, также светодиоды разместят по периметру кровли. Кроме того, у архитекторов есть идея подсветить павильоны с помощью точечных лампочек, встроенных в дорожное покрытие прямо у выходов из метро. Композиционно они будут выглядеть словно сверкающие капли дождя», – объяснил Кузнецов.

Для каждой зоны станции разработан свой тип освещения. Около эскалаторов установят классические светильники, а наверху подвесят большой светящийся круг, который будет эффектно смотреться на фоне черных стен.

На потолке платформенной части вновь появляется «купол», который создадут из белых алюминиевых панелей. Основное освещение здесь организовано отраженным светом, направленным в купольное пространство.

Подземный уровень решено выполнить в лаконичной монохромной гамме. В отделке станции будет использоваться белый и черный гранит, структурированный различными орнаментами укладки, мрамор и металлические панели на колоннах и арках.