РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 сен. Единая диспетчерская служба ЖКХ подмосковных Люберец за прошедшую неделю приняла свыше 4,5 тысячи обращений от жителей, сообщил в понедельник директор службы ЕДДС-112 округа Виталий Богданов.

«За минувшую неделю в ЕДС ЖКХ Люберец поступило 4 354 обращения, из них 454 касались вопросов электроснабжения, 632 – водоснабжения, 37 – отопления», - сказал Богданов.

Он добавил, что 577 обращений касались обслуживания домов и придомовой территории, 76 – освещения и 1 507 –работы МосОблЕИРЦ.