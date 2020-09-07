РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 7 сен. В домодедовском парке «Елочки» 19 сентября пройдут соревнования по катанию на самокатах, велосипедах и скейтах, сообщается в группе парка в соцсети «ВКонтакте».

«Контекст по экстремальным видам спорта «Экстрим Pro» при поддержке школы «Вступление» в парке «Елочки». Приглашаем всех любителей и профессионалов показать свои умения и мастерство. <...> 19 сентября», - говорится в сообщении.

С 14:00 до 16:00 пройдут соревнования на самокатах. К участию допускаются желающие старше 10 лет. С 16:00 до 18:00 будут проходить соревнования на BMX, а с 18:00 до 20:00 - соревнования на скейтах. К двум последним категориям допускаются участники старше 14 лет.

Зарегистрироваться можно по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4wbJywbHyyp4_Khj6JSKvlhDdUIuLviYXyLK6KN4XND_ADQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0.