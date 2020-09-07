РИАМО - 7 сен. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал жителям города в своем Instagram-аккаунте о благоустройстве района Митино, его новые особенности градоначальник показал в видео.

«В Митино есть большой Ландшафтный парк. Район считается одним из самых экологически чистых. По программе «Мой район» мы провели в этом парке комплексное благоустройство, теперь там можно отдыхать и заниматься спортом», – отметил Собянин.

Он рассказал, что в Митино был открыт мемориальный бульвар. Кроме того, на территории Ландшафтного парка появились смотровые площадки, панда-парк, велодорожка длиной в 4,5 километра, лодочная станция, у водоема были размещены шезлонги. Специалисты организовали в парке площадки для игр, детские и воркаут площадки.

На Пятницком шоссе были обновлены зоны отдыха. Кроме того, специалисты благоустроили территорию около пруда в селе Рождествено.

В районе Митино заработали появились МФЦ и новое здание центра соцобслуживания. Кроме того, был открыт новый корпус школы №1190, детский сад. Сейчас ведется строительство биатлонного спорткомплекса. В планах находится реконструкция катка с искусственным льдом и капитальный ремонт школы.

Недавно открыли две станции МЦД-2 – «Волоколамская» и «Пенягино».