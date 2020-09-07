РИАМО – 7 сен. Стилист Мария Данилина рассказала, как одеться осенью, чтобы утром и вечером не замерзнуть, а днем чувствовать себя комфортно, сообщает Nation News.

По словам специалиста, для того, чтобы чувствовать себя комфортно в любое время суток и при этом выглядеть стильно, нужно применять такой прием, как многослойность.

«Образы, построенные на этом принципе, привлекательны не только своей практичностью, но и своеобразной эстетикой. За счет количества вещей в таких комплектах можно поиграть с фактурами, расставить неожиданные акценты и, не переодеваясь, создать как небрежный лук, так и «застегнутый на все пуговицы», - говорится в сообщении.

Стилист напоминает, что при многослойном образе следует помнить о том, что чем ближе слой к телу, тем он должен быть тоньше.

Комбинировать можно и обувь. Если погода позволяет, то можно надеть современные открытые босоножки с тренчем, но важно помнить, что, надевая открытую обувь, ее нужно поддерживать соответствующими вещами в костюме. И, наоборот, закрытая обувь не подходит к тонким летним вещам. ​