РИАМО - 7 сен. Технологии с использованием искусственного интеллекта, предназначенные для помощи врачам в диагностике и лечении пневмонии (в том числе с признаками COVID-19), внедрены на базе ГУЗМО «Ногинской центральной городской больницы», говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка.
Они разработаны лабораторией по ИИ Сбербанка, который является не только одним из крупнейших финансовых институтов, но и мощной технологической компанией.
Лаборатория по ИИ — одно из подразделений Сбербанка, которое занимается разработкой решений в сфере информационных технологий, специализирующихся, в том числе, на диагностике медицинских изображений.
При диагностике пневмонии модель на основе ИИ позволяет определять объём поражённых участков на снимке легких с компьютерной томографии; проводить первичный анализ на предмет изменений при вирусной пневмонии, в том числе при COVID-19; отслеживать динамику на повторных исследованиях. Помощь искусственного интеллекта значима для врачей, поскольку система ИИ позволяет быстрее ставить диагнозы и назначать необходимое лечение.
Он добавил, что ключевое ее преимущество в том, что она выдаёт диагностический результат при анализе снимков компьютерной томографии с точностью более 90 %.
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