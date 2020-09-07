РИАМО - 7 сен. Технологии с использованием искусственного интеллекта, предназначенные для помощи врачам в диагностике и лечении пневмонии (в том числе с признаками COVID-19), внедрены на базе ГУЗМО «Ногинской центральной городской больницы», говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка.

Они разработаны лабораторией по ИИ Сбербанка, который является не только одним из крупнейших финансовых институтов, но и мощной технологической компанией.

Лаборатория по ИИ — одно из подразделений Сбербанка, которое занимается разработкой решений в сфере информационных технологий, специализирующихся, в том числе, на диагностике медицинских изображений.

При диагностике пневмонии модель на основе ИИ позволяет определять объём поражённых участков на снимке легких с компьютерной томографии; проводить первичный анализ на предмет изменений при вирусной пневмонии, в том числе при COVID-19; отслеживать динамику на повторных исследованиях. Помощь искусственного интеллекта значима для врачей, поскольку система ИИ позволяет быстрее ставить диагнозы и назначать необходимое лечение.

«Лаборатория искусственного интеллекта Сбербанка активно занимается проектами по разработке решений для медицины, а ее главной задачей является помощь пациентам и врачам, которые сейчас работают в режиме повышенных нагрузок и несут ответственность за правильность поставленного диагноза. Модель на основе ИИ, созданная Сбербанком, поможет врачам делать выводы с большей уверенностью и исключить ошибки при анализе исходных данных», - сказал управляющий Восточным отделением Сбербанка Александр Ченцов.

Он добавил, что ключевое ее преимущество в том, что она выдаёт диагностический результат при анализе снимков компьютерной томографии с точностью более 90 %.