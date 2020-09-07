РИАМО - 7 сен. В Москве против клещей обработали 3650 гектаров территорий, что в 1,1 раза больше показателя прошлого года, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

«Территория Москвы не эндемична по клещевому вирусному энцефалиту, ежегодно регистрируются только единичные завозные случаи», — отмечается в материале.

Лицам, выезжающим на эндемичные по клещевому энцефалиту территории, в столичных поликлиниках делают бесплатные прививки. С начала года привито 17 917 человек, из них более 7 тысяч детей.

Количество обращений из-за укусов клещей в Москве снизилось в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. С начала года столичные медики выявили 27 случаев присасывания клещей в Москве, 425 - в Подмосковье и 143 случая – в других регионах России.