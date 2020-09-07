РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 7 сен. В рамках работы по ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий, в подмосковном городском округе Котельники снесено нежилое строение - сторожка, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Аварийный объект располагался в городе Котельники в микрорайоне Силикат на улице Промзона.

«Площадь одноэтажного объекта составляла 20 квадратных метров. В августе 2020 года были проведены работы по демонтажу здания и благоустройству территории. Объект располагался вдоль дороги, после его сноса была решена одна из задач по улучшению облика территории города Котельники», - сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Также он добавил, что всего на территории городского округа Котельники было выявлено 11 объектов незавершенного строительства, их них четыре самовольных объекта. Уже снесено и приведено в соответствие семь объектов, что составляет более 64% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.