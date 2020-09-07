РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 сен. За минувшую неделю обработано восемь обращений от жителей, сообщил заместитель руководителя парков культуры и отдыха горокруга Люберцы Артем Лавров.

«В рамках содержания уборки территории было обработано восемь обращений. На территории парка Малаховское озеро при проведении работ по благоустройству был засыпан люк пожарного гидранта, в настоящее время по устранению проведены», - сказал Лавров.

По его словам, в парке «Сказок» провели работы по восстановлению освещения.