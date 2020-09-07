РИАМО - 7 сен. В отношении создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова было возбуждено 14 уголовных дел, их расследование завершилось, теперь обвиняемый и его адвокаты знакомятся с материалами, сообщает ТАСС.

«Все дела в отношении Воронцова соединены в одно производство. И по всем расследование завершено. По вымогательству обвинение смягчили - убрали квалифицирующий признак «группа лиц». Теперь Воронцова обвиняют по статье о вымогательстве в крупном размере (пункт «г» части 2 статьи 163 УК). Сейчас обвиняемый и его адвокаты начали ознакомление с материалами уголовного дела», — сказал защитник Воронцова.

В отношении основателя «Омбудсмена полиции» возбудили два уголовных дела по статье 163 УК РФ «Вымогательство», три дела — по статье 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов», одно дело — по части 2 статьи 128 УК РФ «Клевета», но срок давности дела истек, восемь дел — по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти».

Ранее Воронцова задержали правоохранители за то, что он вымогал у бывшего полицейского 300 тысяч рублей. Когда мужчина отказался давать деньги, основатель паблика опубликовал фотографии личного характера. Экспертиза подтвердила, что фото являются порнографией.​