РИАМО - 7 сен. С начала 2020 года подмосковные парки посетили 14,5 миллионов человек, в том числе свыше 640 тысяч посетителей зафиксировали за первую неделю осени, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«С 2014 года количество парков в Подмосковье выросло почти в пять раз. Отдых на воздухе всегда был и будет востребован у жителей. Мы не только благоустраиваем парки, но и следим за содержанием их территорий и проведением мероприятий», – сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Больше всего посетителей с 31 августа по 6 сентября зафиксировали в парке Пехорка в Балашихе - свыше 116 тысяч человек, в парке «Елочки» в Домодедове – 25,6 тысячи человек, в парке имени Лазутиной в Одинцовском округе – более 21,5 тысячи человек. Также популярны парки в Щелкове и Шатуре.

Сейчас в Подмосковье насчитывается 117 парков. Общая площадь парков с 2017 по 2019 год выросла до 2557 гектаров.

За весь прошлый год подмосковные парки приняли свыше 9 миллионов посетителей.

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