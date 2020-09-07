РИАМО - 7 сен. В Московской области за прошедшие сутки зарегистрировали 166 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб Подмосковья по ситуации с коронавирусом.
За период с 4 по 6 сентября 2020 года в Подмосковье выявлен 501 случай заражения коронавирусом.
Между тем, за последние сутки в регионе выздоровели 119 пациентов с Covid-19. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 52 557 заболевших.
Всего на сегодня в Московской области выявлено 69 365 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 218 человек.
В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и тематический сайт covid.mz.mosreg.ru.
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Текстовая трансляция
7 СЕНТЯБРЯ
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Российские регионы начали исследовать воду и пищу на наличие Covid‑19. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
- За сутки в России зарегистрировали 5 185 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 166 больных. В Москве - 690.
- 14 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в мегаполисе скончался 4905 человек с Covid-19.
- 882 пациента вылечили от Covid‑19 в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 222 252.
-119 человек вылечились от коронавирусной инфекции в Подмосковье за последние сутки. Всего в Московской области врачи вылечили от коронавируса 52 557 заболевших.
- 690 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Москве за сутки. С начала пандемии в городе выявили 267 047 случаев заражения.
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