РИАМО - 7 сен. В Московской области за прошедшие сутки зарегистрировали 166 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб Подмосковья по ситуации с коронавирусом.

За период с 4 по 6 сентября 2020 года в Подмосковье выявлен 501 случай заражения коронавирусом.

Между тем, за последние сутки в регионе выздоровели 119 пациентов с Covid-19. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 52 557 заболевших.

Всего на сегодня в Московской области выявлено 69 365 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 218 человек.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и тематический сайт covid.mz.mosreg.ru.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

7 СЕНТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Российские регионы начали исследовать воду и пищу на наличие Covid‑19. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

- За сутки в России зарегистрировали 5 185 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 166 больных. В Москве - 690.

- 14 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в мегаполисе скончался 4905 человек с Covid-19.

- 882 пациента вылечили от Covid‑19 в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 222 252.

-119 человек вылечились от коронавирусной инфекции в Подмосковье за последние сутки. Всего в Московской области врачи вылечили от коронавируса 52 557 заболевших.

- 690 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Москве за сутки. С начала пандемии в городе выявили 267 047 случаев заражения.