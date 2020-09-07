РИАМО - 7 сен. Участники конкурса поделки «Летучей мыши – по крыше» построили деревянные домики для краснокнижных летучих мышей, говорится в сообщении пресс-службы ГПБУ «Мосприрода».

12 новых жилищ развесят на природных территориях Москвы, в том числе в Серебряном бору и парке «Измайлово».

«Лучшая недвижимость получилась у четверых: первое место – Комарова Юлия Дмитриевна «Счастливый домик»; второе место – Юрканова Василиса и Шумель Вадим «Мышкин дом»; третье место – Михалкин Михаил Алексеевич «Лесная усадьба», – уточняется в сообщении.

Победителями номинации «Самая надежная конструкция» стали домики сотрудников компании «ДачаМакс».