РИАМО - 7 сен. Специалист по оздоровлению, натуропат, автор метода «Система осознанного оздоровления — СО2» Ольга Бурлакова объяснила, почему фастфуд является вредным и рассказала, какая шаверма полезна, сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам эксперта, вредность фастфуда зависит сразу от нескольких факторов. Самым важным из них является соблюдение санитарных норм, которые обычно нарушаются, и это становится причиной для отравлений. Эксперт уточнила, что у любого общепита должны быть лицензия на осуществление данной деятельности, документация и сертификация продуктов. Она подчеркнула, что клиент всегда может попросить предоставить ему такие документы.

«Крайне важно соблюдение норм хранения продуктов, особенно мяса. Хорошо, когда у вас есть возможность наблюдать за процессом приготовления. Человек, собирающий ваш бургер, шаверму или начиняющий пирожки, обязательно должен быть в перчатках. Поверхность, на которой готовится или собирается блюдо, также должна быть идеально чистая», — отметила Бурлакова.

Не менее важным фактором вредности фастфуда являются сами продукты, входящие в состав такой пищи. Особенно это касается дрожжевого теста. Дрожжи являются тяжелым для переваривания продуктом. Эффект усиливается, когда они сочетаются с белой пшеничной мукой и с мясом.

Еще важным фактором является способ приготовления фастфуда. Применение рафинированного или сливочного масла увеличивает вредные свойства дрожжевого теста, уничтожая полезность овощей и мяса.

По словам диетолога, фастфуд не только прибавляет вес, но и сильно снижает иммунитет. Неполезные жиры и дрожжевое тесто очень сильно влияют и загрязняют сосуды.

«Фастфуд можно кушать. Но старайтесь делать это крайне редко и выбирайте лучше изделия из печеного бездрожжевого теста. Например, шаверму», — заметила Бурлакова.

Она отметила, что шаверма является более полезным и здоровым фастфудом. Во-первых, туда добавляют курицу, а это диетическое мясо. Во-вторых, в шаверме много овощей, а в-третьих, ее делают с помощью лаваша, то есть без дрожжей. Ведь именно из-за дрожжевых продуктов человек очень часто полнеет.​