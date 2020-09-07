РИАМО - 7 сен. Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова предложила перенести Единый день голосования на период школьных каникул, чтобы проводить голосование без ущерба для учебного процесса.

«Считаю, что лучше найти оптимальный месяц и привести Единый день голосования и каникулы к единому знаменателю. Например, проводить выборы в апреле, установить единую неделю каникул, когда можно проводить выборы», - сказала Памфилова журналистам в понедельник.

В этом году Единый день голосования состоится 13 сентября. Выборы разного уровня пройдут в 83 российских регионах. ​