РИАМО – 7 сен. В мероприятиях, посвященных Дню города в Москве, приняли участие около 1,5 миллионов человек, это в 6-7 раз меньше, чем в предыдущие годы, сообщает «Интерфакс».

5 и 6 сентября в столице прошли праздничные мероприятия в честь 873-летия города. В предыдущие годы количество празднующих доходило до 9-10 миллионов человек.

«В этом году из-за пандемии и локального характера празднования количество празднующих сократилось в шесть-семь раз», - отметил источник агентства.

В этом году из-за эпидемиологической обстановки городские власти отказались от масштабных гуляний. Так, отменен фестиваль на Тверской улице. Все мероприятия проходили в городских парках, на районных фестивальных площадках и в учреждениях культуры.​