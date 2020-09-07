РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 сен. На прошедшей неделе 26 единиц спецтехники привлекли к уборке территории Люберец в рамках приведения в порядок улично-дорожной сети, сообщил на заседании оперштаба по коронавирусу исполняющий обязанности руководителя управления дорожного хозяйства администрации муниципалитета Роман Истомин.

«За отчетный период в ходе выполнения работ по содержанию автомобильных дорог было задействовано 68 дорожных рабочих и 26 единиц техники», - сказал Истомин.

Он добавил, что в рамках летнего содержания дорог подрядными организациями проводились работы по уборке остановочных павильонов, площадей и тротуаров, всего было собрано и вывезено 67 кубометров мусора и 102 кубометра смета. По его словам, удалено четыре аварийных дерева, ликвидировано 42 ямы.

«Проведен локальный ремонт пешеходных тротуаров по улицам Инициативная, Комсомольская и Калараш», - сказал Истомин.