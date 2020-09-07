РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 сен. Сотрудники ГИБДД Балашихи выявили около 59 нарушений в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Автобус», которое проводилось с 31 августа по 6 сентября, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Цель мероприятия – снижение аварийности на пассажирском транспорте, усиление контроля за соблюдением требований законодательства по обеспечению безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок и пресечению административных правонарушений водителями, юридическими и должностными лицами автотранспортных предприятий.

«На территории городских округов Балашиха и Реутов в период с 31 августа по 6 сентября 2020 года проводилась оперативно-профилактическая операция «Автобус». За период проведения выявлено 59 нарушений ПДД РФ со стороны водителей за управление автобусом с техническими неисправностями, управление транспортным средством водителем ТС с непристегнутым ремнем безопасности, непредставление преимущества в движении пешеходам», - говорится в сообщении.

В отношении должностных лиц организаций, осуществляющих пассажирские перевозки, составлено 17 административных материалов за выпуск на линию автобусов с нарушением правил использования тахографа, выпуск на линию автобусов с неисправностями, при которых запрещена эксплуатация транспорта.