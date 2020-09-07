РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 сен. За минувшую неделю с незаконных свалок на территории Люберец вывезли 40 кубометров отходов, сообщил на заседании оперативного штаба по коронавирусу в понедельник руководитель управления благоустройства администрации городского округа Алексей Орлов.

«За минувшую неделю в уборке территории округа было задействовано 98 единиц спецтехники и 996 человек. С несанкционированных свалок вывезли 40 кубометров мусора», – сказал Орлов.

По его словам, также ведутся работы по покосу газонов, опилено 15 деревьев. Продолжаются работы по ямочному ремонту на дворовых территориях, устранено 52 ямы.