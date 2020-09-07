РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Повышение зарплаты для бюджетников запланировано с 1 октября. Надбавку будут выплачивать из федерального бюджета.

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда», - говорится в сообщении.

Повышение зарплаты коснется сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений. Еще на 3% с октября оплата труда вырастет у работников федеральных государственных органов.

Также повышение зарплаты предусмотрено для представителей гражданского персонала воинских частей и для сотрудников подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба.

Зарплату также с 1 октября увеличат председателю Следственного комитета России и генпрокурору.