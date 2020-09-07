РИАМО - 7 сен. Сев озимых зерновых культур под урожай 2021 года завершили в Подмосковье на 17%, работы проводятся в 24 округах, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«На сегодняшний день посеяно 16,3 тысячи гектаров, что составляет 17% от плана», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он добавил, что в числе лидеров оказались сельхозпредприятия Луховиц, Серебряных Прудов и Зарайска.

«Больше всего на сегодняшний день посеяно озимой пшеницы – 15,6 тысячи гектаров. От прошлого года мы пока отстаем на 4,5 тысячи гектаров, но погода стоит благоприятная, техника вся в поле, уверен, сев озимой пшеницы проведем в оптимальные агротехнические сроки», - отметил Разин.

Также аграрии Московской области проводят сев озимых масличных культур.

«Сев озимого рапса мы практически завершаем, 14 тысяч гектаров уже посеяно. На аналогичный период прошлого года было посеяно только 7,3 тысячи гектаров», - подчеркнул Разин.