РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 сен. Лекции для беременных Подольска в рамках «Школы будущей матери» о родах и депрессии пройдут в режиме онлайн в сентябре, сообщается в группе «Подольский Роддом» в соцсети «ВКонтакте».

«Сентябрьское расписание прямых эфиров занятий в «Школе будущей матери» появилось в Instagram роддома Подольска. Лекции проводятся по вторникам и четвергам и начинаются в 13:00. Так, 8 сентября все желающие в прямом эфире смогут посмотреть лекцию с психологом «Послеродовая депрессия», 10 сентября – «Я и мой ребенок», а 15 сентября – «Физиологические особенности беременных», - говорится в сообщении.

Помимо этого, 17 сентября пройдет лекция «Роды», 22 сентября – «Грудное вскармливание», 24 сентября – «Социальные меры поддержки матери и ребенка», а 29 сентября – «Послеродовый период».