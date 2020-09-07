РИАМО - 7 сен. Три пожара ликвидировали на землях лесного фонда Московской области за 4-6 сентября, общая площадь возгораний составила 0,36 гектара, говорится в сообщении пресс-службы регионального комитета лесного хозяйства.

«На тушении было задействовано 11 единиц техники и 19 человек личного состава лесопожарных служб», - говорится в сообщении.

Два лесных пожара зафиксировали в Орехово-Зуевском лесничестве, еще один - в Луховицком. Все возгорания потушили в день обнаружения.

Всего с начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда Московской области ликвидировали 175 пожаров на площади 412,55 гектара.