РИАМО - 7 сен. Больше 13 тысяч человек 6 сентября посетили Северный речной вокзал и парк рядом, а это в два раза больше, чем в первый день работы, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Северный речной вокзал и парк рядом с ним открыли в столице 5 сентября после проведенной реконструкции и благоустройства прилегающей территории. В первый день открытия речного вокзала его посетили более 6 тысяч человек.

«Инфраструктура продолжает развиваться, и скоро Порт пяти морей привлечет еще больше внимания и обязательно заслужит любовь москвичей», - говорится в сообщении.

Северный речной вокзал намерены сделать новым местом притяжения жителей и гостей столицы. В рамках реставрации в парке вокзала были воссозданы и отреставрированы исторические фонтаны и скульптуры. На площади перед зданием вокзала заработал сухой светодинамический фонтан. Самому зданию вернули его первозданный вид, были сохранены оригинальные элементы и детали интерьера.

Также капитально отремонтировали все причалы. Для отдыха и развлечений посетителей в парке у речного вокзала устроили 11 детских и спортивных площадок.