РИАМО - 7 сен. Доследственную проверку организовали в подмосковном Лосино-Петровском по факту обнаружения человеческого черепа в лесном массиве недалеко от деревни Мизиново, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Череп обнаружили 6 сентября.

«В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, принимаются меры по установлению личности человека», - говорится в сообщении.

Следствие назначило судебно-медицинскую экспертизу, планируется назначение молекулярно-генетической экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.